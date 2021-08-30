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ضبط ٨ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في القليوبية

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ضبط ٨ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في القليوبية ضبط ٨ طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في القليوبية

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شنت مباحث بالقليوبية حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع واللحوم الغذائية، وتم التحفظ على 8 طن سكر ولحوم غير صالحين للإستهلاك الآدمى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع اللحوم والسلع الغذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بحوزته 6 طن سكر تموينى غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية «متحجر» ويشكل خطر على الصحة العامة.

كما تم ضبط 2،5 طن لحوم مجمدة بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، تم التحفظ على المضبوطات.

المصرى اليوم

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