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كشفت الدكتورة هبة أبوالعمايم مستشارة وزيرة التضامن للرقابة، عن شروط كفالة الأطفال الأيتام ومجهولي النسب في إطار نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

قالت «أبوالعمايم» خلال تصريحات تلفزيونية، لقنان «إكسترا نيوز» الاثنين، إنه علينا توضيح المفاهيم المنتشرة حول الكفالة أولًا، فهي الكفالة وليس الاحتضان أو التبني.

أضافت: «منظومة الأسرة البديلة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة لمعظم الأسر سواءغير المنجبة أو المنجبة بالفعل ولكن ترغب في كفالة اليتيم مع أبنائها»، لافتة إلى أنه أصبح هناك تسهيلات بعد تعديل اللائحة التنفيذية لمنظومة الأسرة البديلة.

أوضحت: «هذه التسهيلات تشمل، اشتراط أن يكون أحد الأبوين مصري الجنسية وليس الاثنين معًا كما كان من قبل، كما تم استحداث نماذج جديدة لعقود الكفالة، وأصبح هناك عقود كفالة خاصة بالأمهات الوحيدة، للسيدات الذين تخطوا سن الثلاثين دون الزواج».

تابعت: «تم تسهيل مسألة دفتر التوفير الخاص بالطفل، حيث أصبح يمكن وضع ثلاث ألاف جنيه في الحساب وليس خمسة ألاف، بالإضافة إلى أنه لم يعد يشترط انتظار إتمام سن الـ 25 عام للمتزوجين غير المنجبين، وأصبح يسمح لهم بكفالة طفل في سن الـ 21 طالما هناك ما يثب عدم قدرتهم على الإنجاب».

وأشارت إلى أنه تم منح الولاية التعليمية للأسرة الكفيلة، كما بدأ منح الولاية الكاملة للأسرة البديلة ولكن بعد مرور الأسرة باختبارات تتم من خلال الوزارة، بالإضافة إلى أنه تم الحصول على موافقة الأزهر الشريف على منح اسم الأم الأول في خانة الأم في شهادة الميلاد الخاصة بالطفل المكفول، واسم الأب الأول أو اسم الأم ولقب الأب.