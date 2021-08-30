"السكري".. يتصدّر مبيعات موسم عنيزة للتمور

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الصيخان: الموسم يحظى بالثقة بفضل الأنظمة

تصدّرت ثمرة السكري بأنواعها، مبيعات موسم عنيزة للتمور مقارنةً بالأنواع الأخرى، مثل: البرحي والشقراء والروثانة والحلوة وأم الخشب ونبتة راشد والونانة والرشودية وأم الحمام والسكرية الحمراء والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي وأم كبار ونبتة سيف والبريمي وحوشانة والمنيفي والقطارة والسالمية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نائب المشرف العام على الموسم خالد بن محمد الصيخان: موسم عنيزة للتمور يحظى بثقة الجميع بفضل الأنظمة المطبقة، وأبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلدية والجولات الرقابية، إضافةً إلى العربات الذكية التي تمكّن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر قبل دخولها ساحة المزاد، إلى جانب المسارات الموضوعة لكل صنف؛ ما يسهل عملية الاختيار.