أوروبا توقف استقبال مواطني 5 دول منها دولة عربية.. تعرّف عليها

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بسبب عدم التطعيم وارتفاع أعداد المصابين

من المتوقع أن يوصي الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 30 أغسطس، الدول الأعضاء بإعادة قيود السفر المتعلقة بجائحة "كوفيد-19" ووقف السفر غير الضروري من الولايات المتحدة وخمس دول أخرى.

وقال دبلوماسيون: إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل الحجر الصحي ومتطلبات الفحص للمسافرين غير الملقحين من تلك الدول التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن، وستكون: (لبنان، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وإسرائيل)، وسيكون قرار تجديد قيود السفر في الاتحاد الأوروبي نهائيًّا في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوصى المجلس الأوروبي، الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي، بأن ترفع الكتلة القيود المفروضة على السفر غير الضروري من 14 دولة؛ بما في ذلك الولايات المتحدة.

وارتفعت إصابات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث ينتشر متحور "دلتا" شديد العدوى بين الأمريكيين غير الملقحين، كما وصلت حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" بين الأطفال إلى مستويات لم نشهدها منذ الشتاء وفق "سي إن إن".

ومن جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في حكومة الولايات المتحدة: "ما يحدث الآن لا يمكن التنبؤ به تمامًا؛ لكن يمكن الوقاية منه، ولدينا ما يكفي من اللقاحات لتغيير هذا الوضع؛ مضيفًا: يمكننا تغيير هذا الأمر، ويمكن القيام بذلك بكفاءة وسرعة إذا تم تطعيم هؤلاء الأشخاص.