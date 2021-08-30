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أمانة الشرقية تحرر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تحرر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تحرر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية
نفّذت 1412 جولة على المنشآت في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تحرر 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1412 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن تحرير 89 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا" والمخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات "940" تلقى 16 بلاغًا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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