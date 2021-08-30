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الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة الكرك
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:38 مساءً
شركة السودة للتطوير توقع مذكرة تعاون مع المساحة الجيولوجية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:37 مساءً
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
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فيديو اليوم السابع
رئيس الوزراء يتفقد مصنع فاكسيرا..ينتج 3 ملاين جرعة لقاح كورونا باليوم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 30 أغسطس 2021 12:32 مساءً
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