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حمايةً لجمهور المستهلكين.. حملة أمنية تستهدف المصانع والمستودعات غير المرخصة بـ «الشرقية والبحيرة»

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حمايةً لجمهور المستهلكين.. حملة أمنية تستهدف المصانع والمستودعات غير المرخصة بـ «الشرقية والبحيرة» حمايةً لجمهور المستهلكين.. حملة أمنية تستهدف المصانع والمستودعات غير المرخصة بـ «الشرقية والبحيرة»

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومستودعات عشوائية فـى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة بالمخالفة للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتى «الشرقية والبحيرة».

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بأسفرت عن ضبط (7 مصانع و6 شركات و2 مخزن) غير مرخصة والمديرين المسئولين عنها حيث بلغ إجمالى المضبوطات 139٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمطهرات ومنظفات ومستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة و110٫1 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات ومنتجات ورقية وبلاستيكية ومطاطية مغشوشة ومقلدة- 11٫3 طن مواد خام ومنتج نهائى لمشتقات بترولية خاصة بتصنيع البويات والدهانات مغشوشة ومقلدة و27 طن مواد خام ومنتج نهائى لمقرمشات وأغذية أطفال مصنعة من مواد مجهولة المصدر معدة للتداول- 297٫236 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر و2709 عبوة منتج نهائى لمبيدات زراعية منتهية الصلاحية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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