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نشر الفنان محمد رشاد مقطع فيديو لأغنيته الآخيرة «أنا مش شمتان» تزامنًا مع قرار إيقاف الإعلامية الرياضية وطليقته مي حلمي.

واعتبر الجمهور الفيديو محاولة للتعبير عن رأيه تجاه موقف نقابة الإعلاميين تجاه «حلمي» وقرار إيقاف برنامجها.

وتقول كلمات الأغنية التي أطلقها منذ أكثر من أسبوع: «أنا مش شمتان، لكن من حقي أن أنا أفرح لما أعرف أنك زعلان».

كانت «حلمي» تعرضت للإيقاف عن العمل بعد تحدثها بطريقة أزعجت ضيفها لاعب فريق الزمالك، أحمد صالح، لينسحب على الهواء بسبب أسلوبها في الحوار معه وترحب هي بقرار الانسحاب.

وهو ما أدى إلى انزعاج المشاهدين للحلقة، وتلقت الكثير من الانتقادات، دفعت قناة «الحدث اليوم» لوقف عرض برنامجها، إلى جانب تدخل المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق.

وبعد إطلاق قرار الإيقاف نشرت مي حلمي فيديو لها عبر «انستجرام» وتكشف سفرها إلى دبي معلقة: «باي باي.. دبي».