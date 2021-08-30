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العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في مياه ترعة بالشرقية

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العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في مياه ترعة بالشرقية العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في مياه ترعة بالشرقية

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انتشل رجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، جثة لشخص مجهولة الهوية من مياه خط المشروع ناحية صفط الحنة دائرة مركز شرطة أبوحماد، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشخص، بمياه المشروع ناحية قرية صفط الحنة دائرة مركز أبوحماد بدائرة المحافظة.

انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص لم يستدل حتى تاريخه على هويتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى أبوحماد المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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