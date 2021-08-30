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«معك في قريتك».. الداخلية توجه قوافل طبية بمحافظات «البحر الأحمر وأسوان والأقصر»

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«معك في قريتك».. الداخلية توجه قوافل طبية بمحافظات «البحر الأحمر وأسوان والأقصر» «معك في قريتك».. الداخلية توجه قوافل طبية بمحافظات «البحر الأحمر وأسوان والأقصر»

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أعلنت وزارة الداخلية إستمراراً تفعيل مبادرة «كلنا واحد – معك في قريتك»، حيث وجهت الوزارة قوافل طبية بنطاق محافظات (البحر الأحمر وأسوان والأقصر) في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
قالت الداخلية في بيان اليوم الأثنين: «في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين»
وأضافت: «وإستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد- معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، إستهدفت عدة قرى بنطاق محافظات (البحر الأحمر وأسوان والأقصر) حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد» .
وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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