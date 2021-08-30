اتحاد الكرة يصدر بيانًا للتعليق على الأحداث الأخيرة

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا اليوم الأثنين شدد فيه على حياده في التعامل مع مختلف الأندية المتنافسة في البطولات التي يديرها.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها، وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها، ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية.

وكانت أزمة قد نشبت بين الاتحاد والزمالك يوم الأحد بعدما أوقف الأول اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأخير.

وأوقف الاتحاد اللاعب لمدة 8 أشهر وغرمه نصف مليون جنيه بعد أحداث تتويج الزمالك بالدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.