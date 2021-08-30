عبد الغفار : تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى لحل المشكلات الصناعية

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قال الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أن الاكاديمية نموذج مشرق للعمل العربى المشترك وان مصر احتضنتها وكانت صاحبة الفضل لما قدمته من دعم لها .

وقال خلال ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC والتى نظمها المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 20 حتى 28 أغسطس بمقر الأكاديمية بالإسكندرية ، أن المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC تعكس نجاح نموذج العمل المشترك بين الاكاديمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذا العام شارك فى إعداد مسائل المسابقة لجنة الإعداد والتحكيم المكونة من 7 حكام من كل مصر وسوريا والمغرب والمانيا وفرنسا.

وأضاف عبد الغفار أن الأكاديمية رسخت تواجدها فى مصاف كبريات الجامعات محليا وإقليميا ودولياً من خلال حرصها على ان تكون صرحاً تعليمياً متميزا فى مختلف التخصصات المطابقة للمعايير الدولية فى التعليم والبحث العلمى والإبتكار والتدريب والوفاء بمسئولياتها المجتمعية حتى تظل بيت الخبرة العربى المتميز، وهو ما جعلها تتقدم بمئات المراكز فى الترتيب العالمى للجامعات وحققت قفزة ونقلة نوعية فى ترتيبها بين جامعات العالم طبقا للتصنيف العالمى للجامعات.

هذا وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجى وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة فى أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من عدد 3 طلاب ومدرب.

وفى هذه المسابقة يعمل الطلاب بشكل جماعى لحل أكبر عدد من المسائل فى أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتى تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة. ويتوجب على كل فريق محاولة حل أكبر عدد من المسائل خلال فترة المسابقة ويتم تقييم أكواد الفرق من خلال إدخال بيانات سرية محددة معدة مسبقا بواسطة لجان التحكيم والمكونة من خبراء فى البرمجيات وطرق الحل المنهجى للمشكلات.