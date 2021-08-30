محافظ القنفذة يتفقّد مدارس المحافظة للتأكّد من انضباط العملية التعليمية

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300 زيارة إشرافية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة

انتظم أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بالمدارس في إدارة التعليم بالقنفذة، أمس، وفي أول أيام العام الدراسي الجديد، وبمتابعة ودعم وتحفيز بأكثر من 40 زيارة لقيادات تعليم القنفذة و300 زيارة إشرافية وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وتواصل إدارات المدارس وكوادرها التعليمية بنين وبنات بإدارة التعليم بالقنفذة حرصها على تنظيم دخول الطلاب والطالبات والتأكد من ارتدائهم الكمامات واصطحاب المطهرات الشخصية وتنبيههم إلى استخدامها باستمرار للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، تفقد محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع، عدداً من المدارس بالمحافظة للتأكد من انضباط العملية التعليمية والالتزام باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وزار مدرسة ثانوية الملك عبدالله الرائدة التابعة لمكتب تعليم الداخل، معبراً عن سعادته بالعودة للدراسة الحضورية والآمنة، بإذن الله تعالى، وبما شاهده من انتظام لسير العمل والتنظيم لليوم الدراسي بمدارس المحافظة.

وأشاد القباع؛ بإدارة التعليم ومكاتب التعليم التابعة لها وبإدارات المدارس وكذلك بالكوادر التعليمية والإدارية بها، مبدياً إعجابه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد المقاعد بمسافات كافية وتواجد أعداد قليلة وفق معايير محددة نظمتها جهات الاختصاص ، وأيضاً الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وحمايتهم داخل وخارج مدارسهم.

ونوّه القباع؛ بأنه تم انعقاد عدة اجتماعات ومنذ وقتٍ مبكر لمتابعة سير العملية التعليمية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها وانتظامها مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال الدكتور محمد الزاحمي؛ مدير التعليم بالقنفذة، إنه تم تخصيص أول 10 دقائق من الحصة الأولى لتوعية الطلاب بالإجراءات الاحترازية وما يُستجد منها في مواجهة كورونا، ووجه كلمة لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، قال فيها "كل ما في المدارس والإدارة من إمكانات جاءت من أجلكم ولأجلكم فحافظوا على كل المكتسبات باتباعكم الإجراءات الاحترازية المبلغة لكم، فقد قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، الغالي والثمين لتجنبكم ومجتمعكم ويلات المرض وكفلت لكم استمرارية تعليمكم.. دعواتي لكم بالتوفيق.

من جانبه، قال مدير مكتب الداخل الدكتور أحمد الجعفري؛ إنه شاهد انتظام الدراسة بجميع المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة أثناء دخول الطلاب والطالبات، والحرص على التباعد، مضيفاً أن الطلاب ومعلميهم والطالبات ومعلماتهم التزموا بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول، والحرص على التباعد الاجتماعي.