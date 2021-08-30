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أحمد صالح: «تربيتي منعتني من الاستمرار مع مي حلمي بعد سؤال شيكابالا»

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أحمد صالح: «تربيتي منعتني من الاستمرار مع مي حلمي بعد سؤال شيكابالا» أحمد صالح: «تربيتي منعتني من الاستمرار مع مي حلمي بعد سؤال شيكابالا»

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انتقد النجم أحمد صالح لاعب نادي السابق، ما حدث من الإعلامية مي حلمي، خلال استضافته عبر شاشة قناة الحدث اليوم، وهو ما دفعه في النهاية لمغادرة الاستديو على الهواء ورفض استكمال الحلقة.

وكانت الرقابة قد أحالت الإعلامية مي حلمي للتحقيق بسبب ما حدث في الحلقة من مخالفة صريحة لميثاق العمل الإعلامي وأعراف المهنة.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين: «تربيتي تمنعني من الرد على مي حلمي خلال الحلقة، ولذا فضلت الانسحاب ومغادرة الحلقة، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة»

وأضاف أحمد صالح: «سألتني عن شيكابالا، وكانت تريد أن تأخذ السؤال والإجابة في جهة معينة وردت بنفسها على السؤال، ولم تمنحني الفرصة للتحدث، كما أنني لم أرغب في التطرق لهذه الأزمة وما حدث في المباراة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز بين الزمالك والبنك الأهلي».

المصرى اليوم

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