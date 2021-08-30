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متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية يستقبل وفد من «الهلال الأحمر» و«أهل » (صور)

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متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية يستقبل وفد من «الهلال الأحمر» و«أهل مصر» (صور) متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية يستقبل وفد من «الهلال الأحمر» و«أهل » (صور)

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استقبل متحف المجوهرات الملكية، الاثنين، مجموعة من أعضاء جمعية الهلال الاحمر،وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للقصر وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية أثناء تلك الزيارة.

وجرت الزيارة مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة .

كما استقبل المتحف على هامش مبادرة (أهل )، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتفعيلاً لهذه المبادرة التي تنفذ المرحلة الثالثة منها في محافظة الإسكندرية من خلال إقامة أسبوع ثقافي وفني لمجموعة من أطفال المناطق الحدودية، شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسوان- الوادي الجديد – مطروح.

وضمت الزيارة 250 طفل من محافظات حدودية مختلفة، قام من خلالها أمناء المتحف بتعريف الأطفال بطبيعة المتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة، وسمات الفترة الملكية في تاريخ مصر العظيم.

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بالطراز المعماري للقصر وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية أثناء تلك الزيارة.

تمت الزيارة مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا.

متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)
متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية يستقبل وفد من "الهلال الأحمر" و"أهل مصر" (صور)

المصرى اليوم

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