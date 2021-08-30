أخبار عاجلة

انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال -
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر -
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري -
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس -
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي -
بث مباشر.. وفاة طالبة بالسكتة القلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل -
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مبابى يزيد الغموض حول رحيله من باريس سان جيرمان بعد تغريدة على «انستجرام»

Print
مبابى يزيد الغموض حول رحيله من باريس سان جيرمان بعد تغريدة على «انستجرام» مبابى يزيد الغموض حول رحيله من باريس سان جيرمان بعد تغريدة على «انستجرام»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازال الغموض يحيط بموقف كيليان مبابى مهاجم نادي باريس سان جيرمان، رغم المزاعم المستمرة عن قرب إنتقاله إلى ريال مدريد، وزاد الغموض عقب مباراة فريقه أمام ريمس، أمس الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتألق مبابي بشكل لافت في المباراة، حيث تكفل بتسجيل ثنائية ليقود سان جيرمان للفوز على مضيفه ريمس 2-0.

وعقب المباراة، نشر مبابي، صورة عبر حسابه على «إنستجرام»، خلال احتفاله بأحد أهدافه مع البرازيلي نيمار والمغربي أشرف حكيمي، وكتب عليها «3 نقاط، هدفان، ليلة مثالية».

وأثارت هذه التغريدة جدلا واسعا، لأنها تأتي قبل 48 ساعة من غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفي وقت لم يتحدد فيه مصير مبابي ما إن كان سيبقى في سان جيرمان أو سينضم إلى ريال مدريد.

واعتبر البعض هذه التغريدة أنها ربما تفيد بأن الأوضاع مستقرة في سان جيرمان، وأن مبابي سيواصل مشواره معه.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث قدم «الميرينجي» عرضين لضمه هذا الصيف، وتقول وسائل إعلام فرنسية إن الريال بصدد تجهيز عرض ثالث ضخم.

وينتهي عقد مبابي البالغ 22 عاما مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، وإذا لم ينضم للريال هذا الموسم مقابل مبلغ مالي، فسينتقل إليه مجانا عند نهاية عقده.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر