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خلال تفقده محطة معالجة مياه «أبورواش».. مدبولي: يخدم 9 ملايين مواطن بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/يوم

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خلال تفقده محطة معالجة مياه «أبورواش».. مدبولي: يخدم 9 ملايين مواطن بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/يوم خلال تفقده محطة معالجة مياه «أبورواش».. مدبولي: يخدم 9 ملايين مواطن بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/يوم

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خلال جولته اليوم بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، قال خلاله إن هذه هي الجولة الثانية له اليوم، وأنه سعد برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة له خلالها، واصفا المشروع بأنه أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس في فقط ولكن على مستوى المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن المحطة تعد ثاني أكبر محطة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد محطة الجبل الأصفر بطاقة إنتاجية 1.6 مليون م3/يوم، موضحًا أنها تخدم 9 ملايين نسمة، وبمعنى آخر يمكن أن تخدم سكان دولة كاملة من الدول التي يقارب عدد سكانها هذا العدد، وتبلغ تكلفتها 6.2 مليار جنيه.

وتابع: كانت هذه المحطة قائمة بالفعل، وكانت تقوم بعمل معالجة أولية ثم يتم الصرف عبر عدد من المصارف، ومن هنا كان علينا تطويرها، وتضمنت خطة التطوير في المشروع الجديد تحويل المعالجة الأولية لـ 1.2 مليون م3 إلى معالجة ثنائية مطورة أو تقريبا معالجة ثلاثية، وتشمل الخطة إضافة 400 ألف م3 بنظام المعالجة الثنائية المطورة، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع العملاق كان مطلبا ملحا لأهالي الجيزة، ومنطقة غرب الدلتا التي تنتهي إليهم المصارف التي تصرف عليها المحطة.

وقال رئيس الوزراء أن المرحلة الأولي من توسعات المحطة، وهي نصف الطاقة الإنتاجية للمحطة تقريبا، ستنتهي بنهاية شهر نوفمبر المقبل، فيما ستنتهي الأعمال بالكامل في شهر مارس من العام الجديد، قائلاً: إنه بالانتهاء من هذا المشروع سنكون أنهينا معاناة كانت تمثل مشكلة كبيرة على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، باستغلال كل قطرة مياه تمتلكها مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمكننا من تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه التي سيتم معالجتها وإعادة استخدامها طبقاً للكود المصري والكود العالمي، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى زملائه في وزارة الإسكان على حجم الجهد الكبير المبذول لإخراج المشروع بهذه الصورة.

المصرى اليوم

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