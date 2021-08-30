في الذكرى ال15 لرحيل اديب نوبل.. وزارة الثقافة تستقبل زوار متحف نجيب محفوظ «مجانا»

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بمناسبة الذكرى الخامسة عشر على رحيل أديب مصر الكبير «نجيب محفوظ»، قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إستقبال زوار متحف نجيب محفوظ مجاناً، إبتداء من غداً (الإثنين 30 أغسطس) ولمدة أسبوع .

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن قطاع الصندوق بصدد إقامة العديد من الفعاليات، تبدأ في الثانية ظهر الثلاثاء (31 اغسطس) بتدشين مكتبة (أدباء نوبل) بحضور السيدة آنا ميلينا منيوس سفيرة كولومبيا بالقاهرة، والتي تقوم بإهداء المتحف أعمال أديب نوبل الكولومبي «جابريل جارثيا ماركيز»، كنواة لمكتبة تضم أعمال الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب، حيث يتم إهداء (26) عملاً لماركيز منهم 10 أعمال مترجمة للعربية والبقية باللغتنين الأسبانية والإنجليزية.

كما يفتتح معرض للكاريكاتير بعنوان «نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير» بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ويضم «40» لوحة كاريكاتورية من مختلف دول العالم، اشراف الفنان فوزي مرسي ويستمر المعرض حتي الخميس 9 سبتمبر.