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نائب: التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج يسهم في «حياة كريمة»

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نائب: التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج يسهم في «حياة كريمة» نائب: التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج يسهم في «حياة كريمة»

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بشأن التوسع في تربية السلالات كثيفة الإنتاج من الألبان واللحوم لمردودها الاقتصادي على المربين والفلاحين، وياتي ذلك في إطار تنمية الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأضاف «الجاهل» في بيان، الإثنين، أن «قطاع الثروة الحيوانية والسمكية شهد تطوراً كبيرا منذ عام 2014 وحتى عام 2021، خاصة وأنه يحظي بأهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، ويأتي ذلك لتحسين الوراثي للسلالات، من خلال التوسع في استيراد سلالات متخصصة في انتاج الألبان يمكن أن يفوق إنتاجها بمعدل خمس أضعاف السلالات العادية».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «مشروع استيراد سلالات كثيفة انتاج الألبان، يعتبر هو أول برتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة، حيث انه من المتوقع ان تجني الدولة المصرية الكثير من المميزات في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة».

المصرى اليوم

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