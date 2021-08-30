ضبط 264 قضية مخدرات .. والقبض على 289 متهما خلال 24 ساعة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخد ات من ضبط 264 قضية بإجمالى 289 متهما خلال 24 ساعة ، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (171،460كيلو جرام)

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,024 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،212 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1،221كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (1،172 كيلو جرام).

كمية من مخدر إستروكس وزنت (987 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (450 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (60 جرام).

و(159)أمبول مخدر،تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.