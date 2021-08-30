أخبار عاجلة

انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال -
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر -
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري -
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس -
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي -
بث مباشر.. وفاة طالبة بالسكتة القلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل -
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 264 قضية مخدرات .. والقبض على 289 متهما خلال 24 ساعة

Print
ضبط 264 قضية مخدرات .. والقبض على 289 متهما خلال 24 ساعة ضبط 264 قضية مخدرات .. والقبض على 289 متهما خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخد ات من ضبط 264 قضية بإجمالى 289 متهما خلال 24 ساعة ، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (171،460كيلو جرام)

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,024 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4،212 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1،221كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (1،172 كيلو جرام).

كمية من مخدر إستروكس وزنت (987 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (450 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (60 جرام).

و(159)أمبول مخدر،تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر