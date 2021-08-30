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«الداخلية» : سقوط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية في الغربية

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«الداخلية» : سقوط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية في الغربية «الداخلية» : سقوط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية في الغربية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسين حالياً على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم بهدف تحقيق الاستفادة المادية وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبون في بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث وبحوزته عملات أجنبية مقلدة- هاتف محمول «تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق واتس آب بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامى».
بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها وأنه تحصل عليها من باقى المتهمين قبل ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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