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سرقوا الموبايل والفلوس .. الداخلية : ضبط مرتكبى واقعة خطف حقيبة يد مواطنة بالشرقية

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سرقوا الموبايل والفلوس .. الداخلية : ضبط مرتكبى واقعة خطف حقيبة يد مواطنة بالشرقية سرقوا الموبايل والفلوس .. الداخلية : ضبط مرتكبى واقعة خطف حقيبة يد مواطنة بالشرقية

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أعلنت وزارة الداخلية ضبط مرتكبى واقعة خطف حقيبة يد مواطنة بالشرقية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة فاقوس في الشرقية من (مواطنة)، أنها حال سيرها فوجئت بـ 3 أشخاص يستقلون مركبة (توك توك- دون لوحات معدنية) قام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتفها المحمول، مبلغ مالى) ولاذوا بالهرب».
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الشرقية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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