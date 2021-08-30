«بسبب قائمة المنقولات».. زوج يلقي زوجته من شُرفة المنزل ببنها

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أصيبت سيدة بإصابات بالغة، الإثنين، إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها بعدما دفعها زوجها من الشرفة خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلافات الزوجية بمدينة بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز بنها بوجود مشاجرة زوجية ين موظف وزوجته ربة منزل وسقوط الزوجة من شرفة المنزل بدائرة المركز.

تم نقل المجني عليها إلى مستشفى بنها العام، وتدعي «ن ع ع» سن ٢٥ سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالحوض والفقرات ادعاء سقوط من أعلى، وبسؤالها قررت حدوث مشادة كلامية مع زوجها «ح ف م»، لوجود خلافات زوجية بينهما على إثرها تطورت لمشاجرة، وقام بدفعها من شرفة الشقة بالطابق الثاني.

وتم ضبط المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تبين وجود خلافات زوجية بينهما ورفع الزوجة قضية تبديد قائمة منقولات عليه في محكمة الأسرة، ومطالبته لها بالتنازل عنها، ورد إيصال أمانة كتبه لإعادتها، فنشبت المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.