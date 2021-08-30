تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:31 مساءً
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
بث مباشر.. وفاة طالبة بالسكتة القلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 04:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
حديقة مخفية في اسبانيا تساعدك على توثيق سحر ساحل كوستا ديل سول الرائع
فيديو
cnn arabic
الاثنين 30 أغسطس 2021 12:06 مساءً
143
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟
cnn arabic
الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟
cnn arabic
الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟
cnn arabic
الاثنين 06 سبتمبر 2021 09:07 صباحاً
نظرة داخل أول مستودع منتجات يعتمد على الروبوتات في الشرق الأوسط
cnn arabic
الأحد 05 سبتمبر 2021 03:20 مساءً
السابق
عاجل ⭕.. هروب 6 أسرى فلسطينيين بنفق حفروه بالمعالق الصدئة.. مفاجأة لإسرائيل في ساعات الفجر
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews