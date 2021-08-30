«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقة

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كشف وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين)، بإكتشافه واقعة سرقة من داخل مسكنه.

أفادت التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، وتم ضبط كافة المسروقات بإرشاده بمسكنه.

وأضاف بإرتكابه (3) وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله حسن النية (صاحب محل أدوات منزلية)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.