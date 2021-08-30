أمين سر «إسكان النواب» يطالب بمنح جامعية لأبناء المناطق الحدودية

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طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، الحكومة الدكتور بصفة عامة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة بصفة خاصة بتخصيص منح دراسية مجانية لابناء المناطق الحدودية.

وقال «مسعود» في بيان له اليوم إن جميع اهالينا داخل جميع المحافظات والمدن والمناطق الحدودية في شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والواحات وغيرها من

المناطق الاخرى كان ولايزال وسيظل لهم دورهم البطولى في مساندة ودعم صقور وبواسل قواتنا المسلحة المصرية الباسلة في الحفاظ على الحدود المصرية ومواجهة قوى الارهاب والشر والظلام وكل من تسول له نفسه المساس بالاراضى المصرية .

وأشار إلى تصريحات الدكتور ماجد نجم، عضو اللجنة العليا للتنسيق ورئيس جامعة حلوان التي قال فيها إن مجلس الجامعة سيجتمع غداً وسيناقش ويقرر منح 10 منح دراسية إلى طلاب محافظة جنوب سيناء وأن المنح الدراسية غير قاصرة على المتفوقين في الثانوية العامة.

وتابع «مسعود»: «هناك منح للمحافظات لأبنائنا وهناك منح أخرى للطلبة الأجانب مثل السودان وعلى جميع رؤساء الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة أن تتخذ من رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم المثل والقدوة في تكريم ابنائنا طلاب الثانوية العامة بالمحافظات والمناطق الحدودية على مستوى الجمهورية».

و قال إنه سوف يتقدم باقتراح برغبة حول هذا الموضوع للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى حتى يلتزم رؤساء جميع الجامعات الحكومية والاهلية والخاصة بتخصيص منح دراسية مجانية لابنائنا بالمناطق الحدودية معرباً عن ثقته التامة في أن جميع زملائه النواب في صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين سوف يوافقون بالاجماع على اقتراحه تكريماً لاهالينا البواسل والابطال داخل المحافظات والمناطق الحدودية