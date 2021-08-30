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وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعي

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وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعي وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعي

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها في مجال الصرف الزراعي، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبدالكريم رئيس هيئة الصرف.

وشدد «عبدالعاطى» على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وأضاف وزير الري إنه تم الإطمئنان على جاهزية كل المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المصارف، موجهاً بضرورة الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كل المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كل التعديات في مهدها.

ولفت «عبدالعاطى» إلى أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى في .

وأوضح وزير الري أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشـوفة في زمــام قدره ١٠ آلاف فـــــدان وتنفيذ أعمال صناعية شملت (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش)، وأنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعمـيق للمصارف العامة المكشوفة في زمام ١٧ ألف فدان تقريباً، مع تنفيذ أعمال تأهيل وتكاسى دبش لعدد من المصارف وتدعيم سحارات وإحلال وتجديد كبارى على المصارف.

وأضاف «عبدالعاطى» أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال وتجديد الصرف المغطى بزمام قدره ٦٠ ألف فدان (منها ٤٤.٥٠ ألف فدان بالوجه البحري و١٥.٥٠ ألف فدان بالوجه القبلى)، مشيرًا إلى أنه تم خلال العام المالى السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠ تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام ٦٣ ألف فدان (منها ٤٢.٥٠ ألف فدان بالوجه البحري و٢٠.٥٠ ألف فدان بالوجه القبلي) بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – الغربية – الفيوم – سوهاج – أسوان).

المصرى اليوم

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