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منتخب سيدات كرة الهدف يخسر من البرازيل ويودع بارالمبياد طوكيو

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منتخب سيدات كرة الهدف يخسر من البرازيل ويودع بارالمبياد طوكيو منتخب سيدات كرة الهدف يخسر من البرازيل ويودع بارالمبياد طوكيو

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ودع الوطنى لكرة الهدف سيدات، منافسات دورة الألعاب البارالمبية، بالخسارة 1-11 أمام البرازيل، في ختام دور المجموعات.

وخسر الفراعنة أمام تركيا 2-12، قبل الهزيمة 0-10 أمام أمريكا، وتكرار نفس النتيجة أمام اليابان، ويضم المنتخب المصري لسيدات كرة الهدف، 6 لاعبات، وهن، إسراء جاد وإسراء وليد وجهاد وليد وحسناء الجابري وآية أحمد وحنان مصطفى.

ويقود الإدارة الفنية لمنتخب للسيدات، هاني الطيب، وأحمد عوين كإداري، وأمل إبراهيم كمدرب عام للمنتخب.

ويذكر أن البعثة المصرية حصدت حتى الآن، 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتعد هذه المشاركة، رقم 13 للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة لها في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

المصرى اليوم

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