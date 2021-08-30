لضبط مروجي المخدرات .. الداخلية تشن حملات أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

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وجهت وزارة الداخلية عدة ضربات إستباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بعد أن وجهت حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة،فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحملة أمنية بمحيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) بالجيزة، فقد أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (شخصين «لهما معلومات جنائية»)، وبحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين)».

أضافت: «بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».