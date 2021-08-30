نائب: تحسين دخل «الأئمة» حماية لهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين دخل الأئمة وإقرار زيادة 250 جنيها في دخلهم بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، دليل على اهتمام الدولة بأحوال الأئمة والدعاة باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية وزيادة الوعى لدى المواطنين وكشف الأكاذيب والشائعات التي تبثها الألة الإعلامية لجماعة الإخوان الأرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المارقة، مشيداً بالقرار الذي أصدره الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (2072 ) لسنة 2021م، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021، مع بدل صعود المنبر.

أضاف النائب أن «وزارة الأوقاف كان لها دور المهم والكبير في تحرير المساجد ومنابرها من دنس ورجس الإرهاب والإرهاب وهو ما كان له أثره الكبير في مساندة ودعم الدور البطولى لبواسل وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في مواجهة وهزيمة قوى الشر والارهاب والظلام في سيناء وجميع أنحاء البلاد».