تعرف على كواليس الأزمة بين مي حلمي وأحمد صالح

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كشف النجم أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، كواليس ما حدث بينه وبين الإعلامية مي حلمي، خلال استضافته عبر شاشة قناة الحدث اليوم، والأزمة التي تفجرت بينهما وغادر على إثرها الحلقة على الهواء مباشرة.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين: «وافقت على الظهور في هذه الحلقة في بداية الأمر، دون أن أعرف أن المذيعة هي مي حلمي، حيث تحدث معي أحد أفراد فريق الإعداد وألح عليّ، ووافقت لعدم إحراجه».

وتابع أحمد حلمي: «بعد ذلك في الأيام التاية تم تحذيري عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي من الظهور معها، ووصلت هذه التحذيرات من بعض أصدقائي والمتابعين لحساباتي من جماهير النادي الأهلي أنفسهم».

وأضاف أحمد صالح: «منذ بداية الحلقة كان إسلوبها معي في الحديث مرفوض، وحاولت جري للحديث في موضوعات لا أرغب في التحدث بها، كما إنها كانت تسأل السؤال ولا تمنحني الفرصة للرد وتقاطعني في وسط حديثي، مما اضطرني في النهاية لمغادرة الحلقة».