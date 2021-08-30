بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يعتمد الجزء الثاني من الحركة القضائية

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أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، الإثنين، الجزء الثاني من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن «أ»، و«ب»، والقضــاة بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة فــي هـذه الدرجـات.

وتضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة «ب» إلى رئيس من الفئـة «أ»، وترقية 500 قاضٍ إلى رئيس من الفئـة «ب»، وتعيين 175، وكيــل من الفئـة الممتازة قاضيًا بالمحاكم الابتدائيـة.

وصرح «شوضة» بأن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضـاف أن الأمانة العامة للمجلس ستتلقى تظلمــات رجال القضاء على الحركـة القضائيـة حتى 5 سبتمر المقبل.

تنفيذ الجزء الثاني من الحرك... by محمد القماش