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أماني الدسوقي تنهي منافسات بارالمبياد طوكيو في المركز الرابع

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أماني الدسوقي تنهي منافسات بارالمبياد طوكيو في المركز الرابع أماني الدسوقي تنهي منافسات بارالمبياد طوكيو في المركز الرابع

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أنهت الرباعة المصرية أماني الدسوقي منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في المركز الرابع.

وشاركت أماني في وزن -86 كجم، واستطاعت رفع ثقل 131 كجم في المحاولة الأولى ولكنها لم تنجح في المحاولتين الثانية والثالثة لتنهي المنافسات في المركز الرابع.

وحصدت بطلة نيجيريا، الميدالية الذهبية بعدما رفعت ثقل يزن 151 كجم، فيما جاءت بطلة الصين في المركز الثاني، برفع ثقل 139 كجم، بينما جاءت بطلة بريطانيا في المركز الثالث برفع ثقل 131 كجم.

وتستمر منافسات الدورة البارالمبية حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة،ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية

المصرى اليوم

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