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الثروة والدم ..شاب يقتل خالة بسبب الميراث فى حلوان

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الثروة والدم ..شاب يقتل خالة بسبب الميراث فى حلوان الثروة والدم ..شاب يقتل خالة بسبب الميراث فى حلوان

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تسبب خلاف على الميراث فى قيام شاب بقتل خاله، بمنطقة عزبة زين، بمدينة حلوان، تبين من التحريات قيام المتهم بالإمساك بقطعة حديدية تعدى بها على خاله على رأسه، بسبب خلافات على الميراث أودت بحياته فى الحال.

تم إخطار قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة المواطن «عيد. س» 51 سنة، وبه عدة إصابات كانت سببا فى الوفاة.

تبين من المعاينة نشوب مشاجرة بين الضحية وأبناء شقيقته بسبب خلافات على الميراث، وأنهم قاموا بالتعدى عليه باستخدام ماسورة حديد أعلى رأسه. تم القبض على 7 أشخاص طرفي المشاجرة، وجار مناقشتهم بمعرفة النيابة العامة.

المصرى اليوم

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