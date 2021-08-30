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تراجع طفيف ببداية التداول .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 30 أغسطس 2021

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تراجع طفيف ببداية التداول .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 30 أغسطس 2021 تراجع طفيف ببداية التداول .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 30 أغسطس 2021

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شهدت أسواق السمك في المحافظات، تراجع وانخفاض طفيف بمستهل تداول اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، حيث انخفض سعر كيلو البلطى بمعلد 1.5 جنيه في الكيلو ليسجل سعر التداول 23 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

23

22

24

2021-08-30

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

19

17

21

2021-08-30

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-30

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-30

قشر البياض

85

60

110

2021-08-30

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

85

60

110

2021-08-30

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-30

قراميط

15

10

20

2021-08-30

ثعبان السمك

130

50

210

2021-08-30

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-30

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-08-30

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-30

موسى

110

90

130

2021-08-30

السبيط

140

110

170

2021-08-30

قرش

35

30

40

2021-08-30

كابوريا

75

30

120

2021-08-30

مرجان 1 ≤100 جم

35

32

38

2021-08-30

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-08-30

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-30

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم

45

40

50

2021-08-30

المصرى اليوم

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