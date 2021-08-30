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شهدت أسواق السمك في المحافظات، تراجع وانخفاض طفيف بمستهل تداول اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021، حيث انخفض سعر كيلو البلطى بمعلد 1.5 جنيه في الكيلو ليسجل سعر التداول 23 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم:

الأسعار