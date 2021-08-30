وزير الاتصالات : نشر مراكز الابداع في 10 محافظات خلال العام المقبل

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن مراكز ابداع مصر الرقمية التى تؤسسها الوزارة داخل الأحرم الجامعية أو بالقرب منها بالمحافظات تهدف إلى توفير التدريب فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى برامج لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال .

واضاف الوزير انه تم البدء بسبعة مراكز تعمل بشكل تجريبى لحين افتتاحها ومستهدف عشرة محافظات جديدة خلال العام المقبل منها مركز فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتى من معامل بحث وتطوير، ومقار للشركات العالمية والمحلية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز للتدريب بالإضافة الى جامعة مصر للمعلوماتية.

ووجه طلعت ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC والتى نظمها المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 20 حتى 28 أغسطس بمقر الأكاديمية بالإسكندرية التهنئة للفائزين؛ مشيدا بما شهده من فكر خلاق وعمل جماعى فاعل ومنتج للطلاب المشاركين فى المسابقة؛ موضحا أن المهارات التى يكتسبها الطلاب المشاركون فى المسابقة تأتى على النحو الذى يتواكب مع التطور الذى يشهده سوق العمل خلال المرحلة الحالية من حيث التخصصات التقنية المتطورة، والمهارات الشخصية المطلوبة والتى من أهمها الفكر الإبداعي، والقدرة على حل المشكلات، والعمل الجمعى.