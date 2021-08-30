أخبار عاجلة

انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال -
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر -
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري -
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس -
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي -
بث مباشر.. وفاة طالبة بالسكتة القلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل -
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

وزير الاتصالات : نشر مراكز الابداع في 10 محافظات خلال العام المقبل

Print
وزير الاتصالات : نشر مراكز الابداع في 10 محافظات خلال العام المقبل وزير الاتصالات : نشر مراكز الابداع في 10 محافظات خلال العام المقبل

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن مراكز ابداع الرقمية التى تؤسسها الوزارة داخل الأحرم الجامعية أو بالقرب منها بالمحافظات تهدف إلى توفير التدريب فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى برامج لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الاعمال .
واضاف الوزير انه تم البدء بسبعة مراكز تعمل بشكل تجريبى لحين افتتاحها ومستهدف عشرة محافظات جديدة خلال العام المقبل منها مركز فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم كل عناصر المجتمع المعلوماتى من معامل بحث وتطوير، ومقار للشركات العالمية والمحلية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز للتدريب بالإضافة الى جامعة مصر للمعلوماتية.
ووجه طلعت ختام فعاليات المسابقة الرسمية للبرمجيات لطلاب الجامعات المصرية ECPC والتى نظمها المركز الإقليمى للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الفترة من 20 حتى 28 أغسطس بمقر الأكاديمية بالإسكندرية التهنئة للفائزين؛ مشيدا بما شهده من فكر خلاق وعمل جماعى فاعل ومنتج للطلاب المشاركين فى المسابقة؛ موضحا أن المهارات التى يكتسبها الطلاب المشاركون فى المسابقة تأتى على النحو الذى يتواكب مع التطور الذى يشهده سوق العمل خلال المرحلة الحالية من حيث التخصصات التقنية المتطورة، والمهارات الشخصية المطلوبة والتى من أهمها الفكر الإبداعي، والقدرة على حل المشكلات، والعمل الجمعى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري

المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري

«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

أيمن يونس: منتخب مصر محظوظ.. والبدري «معذور ومش معذور»

أيمن يونس: منتخب مصر محظوظ.. والبدري «معذور ومش معذور»

ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا

ابن مدير سابق لنادي هليوبوليس يكشف مفاجأة عن هجرة أسرة يهودية مصرية إلى أمريكا