"التعليم" في رسالة تلقى تفاعل الإدارات والمدارس.. "العلم سلامتك"

★ ★ ★ ★ ★

العودة الحضورية لمقاعد الدراسة وفق الاحترازات ضمن ما أكدت عليه

بثت وزارة التعليم، رسالة توعوية أكدت خلالها الرجوع للتعليم الحضوري لمقاعد الدراسة وسط بيئة تربوية آمنة صحيًّا.

ولقيت تغريدة وزارة التعليم "‏العلم سلامتك.. راجعين بالسلامة للتعليم الحضوري" تفاعل كافة إدارات التعليم والمدارس مع التغريدة، التي أكدت استمرار الدراسة الحضورية والعودة لمقاعد الدراسة، بعد أن أنهت الوزارة كل البروتوكولات الصحية والتعليمية لاستقبال الطلاب في مدارسهم التي هيّأت فيها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الضامنة لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

وكانت مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية قد شهدت أمس الأحد حضور طلابها المحصين بجرعتين إلى مقاعد الدراسة، وانتظام سير العملية التعليمية في الفصول الدراسية وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".