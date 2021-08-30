شاب يذبح شقيقته الحامل فى توام بمصر القديمة ..التفاصيل الكاملة

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انهى عاطل حياة شقيقته ،تبين من التحقيقات انها حامل فى توام وأن الشاب سدد لها عدة طعنات ثم قام بذبحها بعد ان امتنعت عن منحه مبلغا ماليا لشراء المخدرات فيما قال المتهم انها اقترضت منه مبلغا ورفضت رده إليه .

قالت التحقيقات ان المتهم اعتاد تعاطى المواد المخدرة واعتاد مطالبة شقيقته الضحية بمنحه مبالغ مالية ،لكنها يوم الواقعة امتنعت عن منحه اى مبالغ مالية كى يكف عن شرب المواد المخدرات فقرر ذبحها .

واصلت التحقيقات :المتهم امسك شقيقته وبدا يتعدى عليها بالضرب المبرح لكنها اصرت على موقفها فامسك بسلاح ابيض وقام باحداث جرح ذبحى فى الرقبة

تم إخطار قسم شرطة مصر القديمة بقيام شاب بذبح شقيقته وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

اكد تقرير الصفة التريحية للمجنى عليها انها كانت حامل فى توام ، وتبين ان الوفاة حدثت بسبب حدوث جرح ذبحي بالرقبة، وان شقيقها قام بذبحها داخل منزلها بسبب خلافات مالية، سدد خلالها عدة طعنات في الرقبة، أودت بحياتها.

إعترافات المتهم

وبمواجهته بالتحريات أقر بالواقعة ، موضحا أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فذبحها ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.