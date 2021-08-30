راندا تاج الدين تودع بارالمبياد طوكيو في المركز الخامس

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أنهت راندا تاج الدين، لاعبة المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال، مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في المركز الخامس.

واستطاعت الرباعة المصرية رفع ثقل قدره 124 كجم في المحاولة الأولى، و 128 كجم في المحاولة الثانية، ولكنها لم تنجح في المحاولة الثالثة لتنهي المشاركة في المركز الخامس.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة،ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية