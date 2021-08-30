راندا تاج الدين تودع بارالمبياد طوكيو في المركز الخامس

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أنهت راندا تاج الدين، لاعبة المنتخب المصري البارالمبي لرفع الأثقال، مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في المركز الخامس.
واستطاعت الرباعة المصرية رفع ثقل قدره 124 كجم في المحاولة الأولى، و 128 كجم في المحاولة الثانية، ولكنها لم تنجح في المحاولة الثالثة لتنهي المشاركة في المركز الخامس.
وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة،ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية