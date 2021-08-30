انطلاق البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات سبتمبر المقبل

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تنطلق في الأقصر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات 2021 ACPC، حيث تعد مسابقة هذا العام أكبر مسابقة مصرية فى البرمجيات وطرق الحل المنهجى للمشكلات حتى الآن، حيث بلغ عدد الفرق المشاركة هذا العام 1186 فريق من طلاب الجامعات بالإضافة إلي عدد 114 فريق، و شارك فى نهائيات المسابقة 200 فريقا بعدد 600 طالب من أصل 5000 طالب وطالبة يمثلون 72 جامعة ومعهد.

و أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن بناء العقول يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية؛ موضحا أن أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو تنمية القدرات البشرية التى تمثل عنصرا أساسيا للنهوض بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت مضاعفة أعداد المتدربين خلال الثلاث سنوات الأخيرة عشرة مرات؛ حيث يستهدف 500 الف متدرب باستثمارات 500 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

وأوضح طلعت أن زيادة أعداد المتدربين تقترن بالاهتمام بكفاءة وجودة المحتوى التدريبى من خلال عقد شراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة لإكساب المتدربين خبرات تطبيقية وتدريب متميز على أحدث الأساليب والتكنولوجيات، بالإضافة الى انتقاء التخصصات المطلوبة فى سوق العمل مثل التكنولوجيا المالية والفنون الرقمية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى وغيرها من التخصصات التى يزداد الطلب عليها، فضلا عن توجيه العناية نحو صقل المهارات الشخصية وكذلك الخبرات العملية المكتسبة خلال فترة التدريب لضمان تأهيل المتدربين لسوق العمل والمنافسة فى السوق العالمى .

وأضاف الوزير ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها تعمد الى ثلاثة أساليب لإتاحة التدريب المتخصص وذلك من خلال الأسلوب التقليدى عبر فصول تدريبية، أو من خلال التعليم الرقمى عن بُعد، أو من خلال أسلوب التعليم عن بُعد الذى يقترن بمدربين لمساعدة المتدربين على تجاوز الصعوبات؛ موضحا أن استراتيجية بناء القدرات تتضمن عدة مسارات يتم اتاحتها لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى؛ ومن أبرزها مدارس فنية للطلاب بعد الشهادة الإعدادية ومعاهد تكنولوجية وجامعة مصر للمعلوماتية التى تمنح البكالوريوس والماجستير، بالإضافة إلى مراكز التدريب فى مجالات التكنولوجيا.