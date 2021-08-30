أخبار عاجلة

انقلاب غينيا العسكري .. نيذة عن رئيس البلاد المخلوع ألفا كوندي -
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور) -
الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي -
رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال -
أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر -
المنتخبات المشاركة في بطولة العالم للدراجات تغادر القاهرة وتشيد بالتنظيم المصري -
تفعيل اتفاقية تعاون مشترك بين تمريض جامعة القناة وهيئة قناة السويس -
جامعة بنها تعلن تطعيم الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم بداية العام الدراسي -
بث مباشر.. وفاة طالبة بالسكتة القلبية حزنا على غرق ابنة عمها في النيل -
«جبالي» يلتقى رئيس برلمان النمسا: مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي يواجه «ASFA» السنغالي في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

Print
الأهلي يواجه «ASFA» السنغالي في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد الأهلي يواجه «ASFA» السنغالي في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين عندما يواجه فريق ASFA السنغالي ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

وتنطلق المباراة في الواحدة ظهرا على صالة المسيرة بمدينة مكناس، ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

ويوجد «رجال يد الأهلي» على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي و ASFA السنغالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

تضم 6 شاحنات مواد غذائية ومعدات طبية.. محافظ بورسعيد يستقبل «أبواب الخير» (صور)

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

الكيلو بـ85 جنيهًا.. محافظ الغربية يفتتح منفذ بيع اللحوم المدعمة بسبرباي

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

رونالدو يمنع والدته من حضور مباريات مانشستر يونايتد .. الظهور الأول للدون أمام كريستال

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر

أيمن يونس: البدري لم يستغل صلاح جيداً مثلما كان يفعل كوبر