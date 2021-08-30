حارس مرمى ريمس يتوجه بطلب شخصى من ميسى

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حرص حارس مرمى ريمس، بريدراج رايكوفيتش، على التقاط صورة بنفسه لنجله مع نجم باريس سان جيرمان الجديد، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد نهاية مباراة فريقيهما أمس الأحد.

وشارك ميسي أمس في أول مباراة له مع سان جيرمان منذ انضمامه إليه في وقت سابق من هذا الشهر قادما من برشلونة، حيث دخل بديلا لينمار في الدقيقة 66.

ورغم أن ميسي لم يقدم أي إضافة تذكر على أرض الملعب، حيث دخل عندما كان الفريق البار يسي متقدما بهدفين دون رد من توقيع كيليان مبابي، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة، إلا أن "البرغوث" خطف الأضواء بظهوره بالقميص الباريسي وفي الدوري الفرنسي للمرة الأولى.