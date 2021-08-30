اليوم.. الكنيسة تقيم صلاة تجنيز الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر (صور)

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أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إقامة صلوات تجنيز المتنيح الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر، ظهر اليوم الاثنين، في الكاتدرائية المرقسية.

توفيّ الأنبا بطرس، مساء اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة، وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

المتنيح ترهبن في 24 يونيو 1978 وهو من أبناء دير الشهيد مارمينا، مريوط، بالإسكندرية، واسمه قبل الأسقفية الراهب القس بطرس آفا مينا، ورسم أسقفا في 7 يونيو 2009 وتم تجليسه في 9 مارس 2013، وشغل منصب أسقف عام على إيبارشية شبين القناطر وما لها من المدن والقُرى، ورُسِمَ بيد البطريرك البابا الأنبا شنوده الثالث.

وقدم البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعزية للمتنيح، ودعوا فيها الراحل إلى السماء ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها في عمله الرعوي في إيبارشيته، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة، حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى مواضع الراحة، نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: «كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى الْكَثِيرِ. اُدْخُلْ إِلَى فَرَحِ سَيِّدِكَ» (مت ٢٥: ٢١). خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام وشعب الإيبارشية.

واستطاع المتنيح أثناء خدمته في الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التي تراكمت من جراء خلو كرسي الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسبب تعقد هذه المشكلات، إلى جانب جهاده المضني في كافة مجالات الخدمة والذي بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وحسن إرشاده وتدبيره.