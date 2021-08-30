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"الموهوبين" بتعليم الرياض تدعو إلى ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل كمنسقين

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"الموهوبين" بتعليم الرياض تدعو إلى ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل كمنسقين "الموهوبين" بتعليم الرياض تدعو إلى ترشيح المعلمين والمعلمات للعمل كمنسقين
لتعزيز التواصل مع المدارس ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في البيئة المدرسية

دعت إدارة الموهوبين بتعليم الرياض، مديري المدارس الحكومية والأهلية، إلى ترشيح المعلمين والمعلمات المتميزين للعمل كمنسقين ومنسقات للموهوبين في المدارس؛ وفق ضوابط الترشيح المعتمدة.

وبيّن مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيل، أنه سيجري تنفيذ برنامج "منسقي الموهوبين" للعام الدراسي 1443هـ، في إطار تعزيز التواصل مع المدارس ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في البيئة المدرسية؛ بما يحقق أهداف وزارة التعليم؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة البرنامج بعد استكمال إجراءات المرشحين الجدد من جميع المدارس الحكومية والأهلية.

ودعا الدكتور "العقيل" المدارس إلى إرسال نماذج المرشحين -بعد تعبئتها واعتمادها- إلكترونيًّا عبر البريد الإلكتروني almwhoben@gmail.com أو تسليمها ورقيًّا لإدارة الموهوبين في موعد أقصاه يوم الخميس 9/ 2/ 1443هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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