أخبار عاجلة

طقس حار في 5 مدن وسحب ممطرة فوق المدينة -
لاجئون أفغانيون في طاجيكستان يتحدثون لـآرتي عن ظروف تركهم للبلاد ونيتهم الذهاب لدولة ثالثة -
رئيس وزراء باكستان: الهند تعرقل جهود السلام.. ورغبتنا فى الاستقرار ليس ضعفا -
وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا -
«شاوشانك» و«الهروب الكبير» يعودان إلى الأذهان بعد هروب الأسرى الفلسطينيين (قصة الفيلم) -
بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني -
ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش -
مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ -
«المستوردين» تطالب «الجمارك» بتمثيلها باللجان الجمركية -
بدء التطعيم ضد كورونا بجامعة كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

رونالدو يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد

Print
رونالدو يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد رونالدو يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في خطوة مهمة تمهيداً للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، اجتاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف الطبي رفقة النادي الإنجليزي.

وقالت تقارير صحفية بريطانية اليوم الاثنين أن كريستيانو رونالدو، خضع للفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن حول مشاركته الأولى مع الفريق.

وكان النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد أشاد بصفقة النجم البرتغالي، عقب فوز الفريق أمس على نظيره وولفرهامبتون بهدف للاشيء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سولسكاير إنه لا يعرف إن كان اللاعب سيشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره نيوكاسل أم لا.

وأعلن مانشستر يونايتد مساء الجمعة عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على توقيع اللاعب، ليعود من جديد إلى قلعة أولد ترافورد، بعدما شهدت تألقه منذ سنوات طويلة في بداية مشواره مع الساحرة المستديرة خارج بلاده.

وكتبت سكاي الرياضية البريطانية، اليوم الاثنين أن رونالدو اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي خلال ساعات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية