رونالدو يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد

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في خطوة مهمة تمهيداً للمشاركة الأولى مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، اجتاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكشف الطبي رفقة النادي الإنجليزي.

وقالت تقارير صحفية بريطانية اليوم الاثنين أن كريستيانو رونالدو، خضع للفحص الطبي في مدينة لشبونة البرتغالية، ولكن لا توجد معلومات حتى الآن حول مشاركته الأولى مع الفريق.

وكان النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد أشاد بصفقة النجم البرتغالي، عقب فوز الفريق أمس على نظيره وولفرهامبتون بهدف للاشيء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سولسكاير إنه لا يعرف إن كان اللاعب سيشارك في مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره نيوكاسل أم لا.

وأعلن مانشستر يونايتد مساء الجمعة عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي للحصول على توقيع اللاعب، ليعود من جديد إلى قلعة أولد ترافورد، بعدما شهدت تألقه منذ سنوات طويلة في بداية مشواره مع الساحرة المستديرة خارج بلاده.

وكتبت شبكة سكاي الرياضية البريطانية، اليوم الاثنين أن رونالدو اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة وتقديمه لوسائل الإعلام بشكل رسمي خلال ساعات.