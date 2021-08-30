«أسنان المنيا» تعلن الأوراق المطلوبة لطلاب المرحلة الأولي للالتحاق بالكلية

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أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، الأوراق المطلوبة من المرشحين للقبول بالكلية، ضمن تنسيق المرحلة الأولي للعام الدراسي 2021-2022، وحددت 9 مطالب لاستيفاء الأوراق المطلوبة والتي تبدأ باستمارة الترشح النهائية، وتنتهي بملف بلاستك.

أعلن الدكتور ياسر فتحي، عميد كلية طب الأسنان، الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين للقبول بالكلية، للعام الجامعي 2021-2022، وهي 9 مطالب عبارة عن أصل الشهادة الثانوية، أصل شهادة الميلاد «الرقم القومي»، بطاقة الترشح النهائية لكلية الأسنان، وعدد 8 صور شخصية للطالب، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، والموقف من التجنيد للذكور، ودوسيه بلاستك.

وأكد «فتحي» على ضرورة تقديم تلك الأوراق لشئون الطلاب بالكلية، للطلاب المقبولين بالمرحلة الأولي، ترشح نهائي.