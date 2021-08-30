غلق معبر غير قانونى على السكة الحديد بالزينية شمالي الأقصر

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أعلن العميد احمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، قيام الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتمهيد طريق الاقصر العشي من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتي مركز شباب الزينية بحرى من ناتج حفر الصرف الصحي تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير القرية.

كما تم غلق المعبر الغير قانونى على السكة الحديد بالكيلو ٦٦٢/٨٠٠ بقرية الزينية بحرى، بعد التنسيق مع هندسة السكة الحديد وبناءاً على توجيهات رئيس الوزراء بغلق المعابر الغير قانونية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى برفع التراكمات والمخلفات في شارع ابو طربوش والشارع العام بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية.