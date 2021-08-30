أخبار عاجلة

البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب "المصري".. خلفًا لـ"البدري" -
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين في السجون وسلطات الاحتلال -
"شكري": مصر حريصة على تجنب صراع مسلّح حول سد النهضة -
تبعات مصافي النفط البدائية في سوريا -
جمعية رجال الأعمال الأفارقة: تطبيق المعايير الأوروبية في الاستيراد تحمي المواطن والمستورد والصانع -
طرح بوستر فيلم «skype».. والعرض أكتوبر المقبل -
هل تشعر بالإرهاق الدائم؟.. تعرف على أسباب وعلاج الشعور بالإجهاد -
كارلوس كيروش.. صاحب أكبر الانتصارات في كأس العالم الذي عانى من عُقدة الإسبان -
الزمالك ينهي ملف تجديد بن شرقي بعد مواجهة أسوان -
لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورونا .. ولبيب يكرم مدير المستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

غلق معبر غير قانونى على السكة الحديد بالزينية شمالي الأقصر

Print
غلق معبر غير قانونى على السكة الحديد بالزينية شمالي الأقصر غلق معبر غير قانونى على السكة الحديد بالزينية شمالي الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد احمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، قيام الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بتمهيد طريق الاقصر العشي من محطة الرفع الرئيسية بالزينية بحرى حتي مركز شباب الزينية بحرى من ناتج حفر الصرف الصحي تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وغالية احمد حسن سكرتير القرية.

كما تم غلق المعبر الغير قانونى على السكة الحديد بالكيلو ٦٦٢/٨٠٠ بقرية الزينية بحرى، بعد التنسيق مع هندسة السكة الحديد وبناءاً على توجيهات رئيس الوزراء بغلق المعابر الغير قانونية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى برفع التراكمات والمخلفات في شارع ابو طربوش والشارع العام بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاركة مصرية في فعاليات «أزمير أرت فير» للفنون 2022

مشاركة مصرية في فعاليات «أزمير أرت فير» للفنون 2022

محافظ جنوب سيناء يلتقى نقيب الزراعيين ووفد «أكساد» لبحث مشروع تلقيح الأغنام والماعز

محافظ جنوب سيناء يلتقى نقيب الزراعيين ووفد «أكساد» لبحث مشروع تلقيح الأغنام والماعز

تعرف على سبب حصول الزمالك على لقاح كورونا

تعرف على سبب حصول الزمالك على لقاح كورونا

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية

وزير الرياضة يشارك فى المنتدى الدولي للرياضة بروسيا ويشيد بدعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية