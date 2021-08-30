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طلب احاطة لزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من

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طلب احاطة لزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا طلب احاطة لزيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزيرة الصحة، بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا بالتزامن مع الدخول في الموجة الرابعة للجائحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بدء جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في منع تفشى الفيروس في المجتمع بصورة كبيرة قد يصعب على المنظومة الصحية مواجهتها، واتبع ذلك حزمة من الإجراءات التي تهدف للحفاظ على الفئات البسيطة جراء الغلق في بداية الجائحة، ولهذا يجب تضافر الجهود جميعها لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل العديد من فئات الشعب للحصول على اللقاح، ولكن على الرغم من كم الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض الحالات التي سجلت لحول على اللقاح منذ ما يقرب من 4 أشهر ولم يقع الاختيار عليها حتى الآن نتيجة التكدس الشديد.

وطالب عضو البرلمان، وضع خطة وفقا لقاعدة البيانات تعتمد على الكثافة ومن ثم يتم زيادة مراكز اللقاح وفقا للتوزيع السكانى والجغرافى، على أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الشأن من خلال توفير مقرات مجهزة ومهيأة لذلك وفقا للضوابط والاشتراطات التي ترى الوزارة أنها كفيلة بضمان منع تفشي الفيروس بين المواطنين وفى نفس الوقت لتسريع وتيرة العمل، خاصة وأن الدولة تنوى تلقيح 40 مليون مواطن نهاية العام الجارى.

المصرى اليوم

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