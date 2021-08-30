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تحرير 6 محاضر للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالزينية شمال الأقصر

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تحرير 6 محاضر للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالزينية شمال الأقصر تحرير 6 محاضر للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالزينية شمال الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على منظومة الخبز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والغير ملتزمين.

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، انه بالتنسيق مع الدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة بالاقصر قامت الوحده المحليه بقرية المدامود قبلى، بالمرور على المخابز، حيث تم تحرير 6 محاضر ،خمسة إنتاج غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر عدم نظافة .

وقاد الحملة عبدالرزاق عمر مدير الادارة التموينية بالمركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية .

المصرى اليوم

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