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قال الدكتور محمود ياسين، مستشار هيئة الدواء المصرية، إن هيئة الدواء حذرت من تناول المسكنات بعد ملاحظة ورصد إفراط البعض في تناولها خلال الفترة الأخيرة مما يعرض متناولها لضرر صحي، مؤكدا أن هيئة الدواء سبق وحذرت من تناول المضادات الحيوية أيضا دون استشارة طبيب.

وأوضح ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن تناول الأدوية بشكل مفرط يعود على المجتمع بالضرر وليس بها فائدة، مضيفا أن هيئة الدواء تقوم بدورها الخدمي في التوعية من خلال إصدار بيانات تحذيرية.

وشدد مستشار هيئة الدواء، على ضرورة تناول المسكنات بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي لفترات معينة بحيث يتم الاستفادة من الدواء دون حدوث أضرار، لافتا إلى أن مجموعة الدواء التي تباع في الصيدليات بغرض علاج الإنفلونزا ليست لها فائدة.