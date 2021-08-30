أخبار عاجلة

طقس حار في 5 مدن وسحب ممطرة فوق المدينة -
لاجئون أفغانيون في طاجيكستان يتحدثون لـآرتي عن ظروف تركهم للبلاد ونيتهم الذهاب لدولة ثالثة -
رئيس وزراء باكستان: الهند تعرقل جهود السلام.. ورغبتنا فى الاستقرار ليس ضعفا -
وزير الصحة اليمني يعلن الدخول في الموجة الثالثة من كورونا -
«شاوشانك» و«الهروب الكبير» يعودان إلى الأذهان بعد هروب الأسرى الفلسطينيين (قصة الفيلم) -
بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني -
ضبط 7 أطنان مخللات وزيت زيتون منتهية الصلاحية بالعريش -
مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة كفر الشيخ -
«المستوردين» تطالب «الجمارك» بتمثيلها باللجان الجمركية -
بدء التطعيم ضد كورونا بجامعة كفرالشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد زيادة الطلب عليه .. تحذير من هيئة الدواء المصرية من المسكنات ()

Print
بعد زيادة الطلب عليه .. تحذير من هيئة الدواء المصرية من المسكنات (فيديو) بعد زيادة الطلب عليه .. تحذير من هيئة الدواء المصرية من المسكنات ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود ياسين، مستشار هيئة الدواء المصرية، إن هيئة الدواء حذرت من تناول المسكنات بعد ملاحظة ورصد إفراط البعض في تناولها خلال الفترة الأخيرة مما يعرض متناولها لضرر صحي، مؤكدا أن هيئة الدواء سبق وحذرت من تناول المضادات الحيوية أيضا دون استشارة طبيب.

وأوضح ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أن تناول الأدوية بشكل مفرط يعود على المجتمع بالضرر وليس بها فائدة، مضيفا أن هيئة الدواء تقوم بدورها الخدمي في التوعية من خلال إصدار بيانات تحذيرية.

وشدد مستشار هيئة الدواء، على ضرورة تناول المسكنات بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي لفترات معينة بحيث يتم الاستفادة من الدواء دون حدوث أضرار، لافتا إلى أن مجموعة الدواء التي تباع في الصيدليات بغرض علاج الإنفلونزا ليست لها فائدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

بالفيديو: تامر حسني يشبه مشوار حياته بهدف في الدوري الإسباني

بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» (فيديو )

بعد إلغاء تصريح الغناء لحسن شاكوش.. سعيد الأرتيست: «كان عاوز يبوظ الفن» (فيديو )

بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة

بالصور والفيديو.. أمطار وسيول على "وادي الفرع" جنوب المدينة المنورة

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"